PT vai levar a Lula plano para retomar obras nas favelas do Rio

Conforme o Radar tem noticiado, o Rio de Janeiro terá um papel nos esforços do novo governo Lula para a retomada da economia. É por esse motivo que o governador reeleito Cláudio Castro (PL) e Lula, apesar se situarem em polos opostos do espectro político, já abriram um canal de diálogo para parcerias e possíveis investimentos.

Uma das propostas do PT para o Rio e que Lula mencionou trechos dela durante a campanha é a retomada das obras de infraestrutura e urbanização das favelas fluminenses, no projeto que ficou conhecido na década passada como PAC das Favelas, que usou recursos do PAC para obras, por exemplo, em Manguinhos e no Complexo do Alemão.

Segundo um dirigente petista contou ao Radar, uma das opções que foram apresentadas à equipe de transição é a retomada dos projetos relativos à favela do Jacarezinho, na zona norte da capital, que constava da previsão da segunda fase do PAC em 2010, mas ficou pelo caminho e nunca teve obras foi concretizadas. O projeto original incluía a elevação da linha férrea urbana que ladeia a comunidade, obras de saneamento e contra enchentes, contenção de encostas, a abertura de ruas e a construção de moradias.