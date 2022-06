PT vai ao STF contra decisão que devolveu mandato a deputado bolsonarista

O Partido dos Trabalhadores foi ao STF nesta sexta contra a decisão do ministro Kássio Nunes Marques de restituir o mandato do deputado bolsonarista Valdevan Noventa (PL-SE) — cassado em março por abuso de poder econômico.

A legenda apresentou um pedido de suspensão de liminar ao presidente Luiz Fux, para que a Corte derrube o parecer.

Essa não é a primeira absolvição do magistrado, que na última quinta restituiu o mandato do deputado — também bolsonarista — Fernando Francischini (PSL-PR), cassado por espalhar fake news nas eleições de 2018.

De acordo com os advogados do PT, a decisão do magistrado sobre Valdevan violou a competência do TSE — que ordenou a cassação do parlamentar em março. Com a decisão do ministro, o deputado federal do PT Marcio Macedo, que tomou posse em abril no lugar de Valdevan, deve perder seu mandato.

“A supressão de instância viola a ordem pública, motivo pelo qual a decisão liminar do ministro Nunes Marques deve ser cassada e representa uma afronta às regras processuais impostas, além de violar a competência do Tribunal Superior Eleitoral e o princípio da segurança jurídica”, diz o pedido da sigla protocolado no STF.

O PT argumenta que restam apenas seis meses para o fim da legislatura e que a decisão de Nunes Marques “provocará insegurança jurídica quanto à estabilidade” das decisões proferidas pela corte eleitoral.