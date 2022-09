PT vai ao STF contra Bolsonaro por usar 7 de setembro de palanque

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT enviou manifestação ao STF em que acusa Jair Bolsonaro de ter cooptado o desfile cívico-militar de 7 de setembro de forma inconstitucional. A manifestação foi feita em pedido de ingresso como amicus curiae (parte interessada) na ADPF 998, que denuncia abuso de poder econômico e político praticado por Bolsonaro na tentativa de apropriar-se do desfile de 7 de setembro em proveito da sua campanha à reeleição.

O documento ressalta “notícias de que os preparativos para o evento em Copacabana já começaram a ser orquestrados com a montagem de somente um palco como estrutura, com a mão de obra de militares do Exército, sendo inegável que, caso o presidente da República venha a discursar para seus apoiadores, ele utilizará a estrutura montada e custeada pelas Forças Armadas em evento flagrantemente de campanha eleitoral”.

A manifestação acrescenta: “Na verdade, mais que uma busca por vantagem eleitoreira, o presidente da República busca cooptar a força militar (soldados, armas, navios, aviões etc) como se fosse sua própria força, numa escalada autocrata e totalitária, com intuito de oprimir opositores políticos e compelir eleitores ao enganoso pensamento de que ele, Jair Messias Bolsonaro, é o próprio Estado. É, portanto, um ato inconstitucional e antidemocrático em sua mais pura essência.”

A sigla pede o deferimento de liminar na ADPF para que seja reconhecida a completa inconstitucionalidade e ilegalidade na mudança de local do desfile de 7 de setembro, no Rio de Janeiro, para a Avenida Atlântica, em Copacabana.