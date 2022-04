PT trai o PSB no Maranhão e ala vai apoiar pedetista ao governo

Oficialmente, o PT no Maranhão jura que irá apoiar o candidato do PSB ao governo do estado, Carlos Brandão, atual governador que trocou o PSDB pelos socialistas justamente para ter o apoio do petismo e da esquerda.

No escurinho da eleição, no entanto, parte do petismo maranhense vai mesmo é trair o PSB e apoiar o candidato do PDT ao governo maranhense, Weverton Rocha. A turma nem faz questão de esconder essa dupla jornada. Veja o que aconteceu nesta quarta no estado.

Presidentes de diretórios municipais do PT e lideranças sindicais ligadas ao partido, como CUT, sindicato dos urbanitários e Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, se reuniram para declarar apoio à pré-candidatura do senador pedetista e lançar o Comitê Popular de Petistas com Lula e Weverton.