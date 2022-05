PT quer definição do PSB sobre chapa no Rio até o fim do mês

O PT do Rio está em polvorosa com a possibilidade de o PSB insistir na candidatura de Alessando Molon (PSB) a uma vaga ao Senado pelo Estado. A ideia dos petistas é indicar André Ceciliano (PT) para a vaga na chapa que terá Marcelo Freixo (PSB) como candidato ao governo do RJ com apoio de Lula.

Segundo petistas e socialistas contaram ao Radar, a definição sobre a composição da chapa no Rio será tomada pelos caciques nacionais das duas legendas, a saber Lula e Gleisi Hoffmann pelo PT e Carlos Siqueira pelo PSB.

Dirigentes petistas no RJ dizem que se o PSB não aceitar a candidatura de Ceciliano e insistir na chapa puro sangue, o PT deixaria a coligação, o que reduziria em muito o tempo de TV para a campanha de Freixo ao governo. Os dois lados, contudo, não querem que a aliança naufrague.

“Uma chapa com mais partidos é mais forte, sem dúvida, independentemente de tempo de TV”, diz o presidente do PT no Rio, João Maurício. “Temos certeza de que o PSB terá a sensibilidade de retirar a pré-candidatura de Molon e até o fim de maio vamos resolver isso.”

O Radar perguntou a Carlos Siqueira sobre o prazo, mas não teve resposta do cacique socialista. Uma pessoa próxima a Molon disse nesta quinta feira à coluna que a pré-campanha do político ao Senado esta “firme e forte, crescendo a cada dia”.

Aguardem cenas dos próximos capítulos.