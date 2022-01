PT quer convocar presidente do BC para explicar a inflação na Câmara

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, apresentou requerimento para convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a dar explicações no plenário da Câmara dos Deputados do porquê de a inflação de 2021 ter superado em mais de duas vezes a meta de 3,75% para o ano estipulada pela própria autoridade monetária. O IPCA, o índice oficial de preços medido pelo IBGE, ficou em 10,6% no ano que passou, o maior patamar desde 2015.

Lopes pede ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que uma sessão plenária seja transformada em Comissão Geral “com a finalidade de debater os resultados negativos dos índices oficiais de inflação apurados no ano de 2021, as razões para o descumprimento das metas primárias de inflação no período e as projeções sobre a futura política monetária sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil para conter a inflação ao longo do ano de 2022”.

O requerimento é assinado pela bancada federal do PT e sua coautoria está aberta para assinaturas de deputados de outros partidos.