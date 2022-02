PT produziu colapso e entregou economia para a ‘banqueirada’, diz Ciro

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar nesta quarta-feira o agravamento da crise econômica no Brasil e creditou o aumento do endividamento da população ao governo “Lula e do PT”. O ex-ministro também falou sobre o resgate de sua proposta de 2018 de “limpar o nome” dos brasileiros do SPC e do Serasa.

“No Brasil, o consumo das famílias está estrangulado há dez anos. Não foi o Bolsonaro que produziu isso, apesar de ser um fator do agravamento. Isso vem lá de trás, do colapso que o PT e o Lula produziram na economia. Quando o Lula expandiu o crédito, todo mundo achou bom, mas hoje 72 de cada 100 famílias estão endividadas, o maior endividamento da história do Brasil”, disse durante entrevista à rádio Itatiaia do Vale do Aço.

Ciro defendeu a ideia de que, no cenário atual de perda de renda e de emprego, a única maneira de se tirar os 63 milhões de brasileiros do endividamento é por meio de políticas públicas de reestruturação de crédito às famílias — proposta que, segundo ele, “não é gesto demagogo e nem de caridade”, e que será implantada caso seja eleito.

O ex-ministro criticou os juros “criminosos” praticados pelos bancos no Brasil e afirmou que pretende promover a renegociação de dívidas da população nos bancos públicos.

“O Lula permitiu que cinco bancos concentrassem em suas mãos 85% das transações financeiras (…) Diante de uma conta que explode com juros absolutamente criminosos, de um país que não tem governo e que entregou toda a economia para a ‘banqueirada’ (…) o que eu pretendo é botar o Banco do Brasil e a Caixa pra tomar esse cliente para si, e ao invés de cobrar 300% vai cobrar 15%, 20% ao ano. Ganhando dinheiro, mas reestruturar essa dívida que ficar”, declarou o pré-candidato.