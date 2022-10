PT preserva domínio no Nordeste; veja como ficou a eleição nos estados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

31 out 2022, 08h30

Vencedor da eleição presidencial com Lula, o PT liderou o número de governadores eleitos, empatado com o União Brasil — ambos com quatro representantes.

No caso dos petistas, todos foram no Nordeste, onde o partido preservou o domínio histórico, apesar de ter sido derrotado em Sergipe neste domingo.

Criado no ano passado a partir da fusão entre PSL e DEM, o União Brasil elegeu dois governadores no Centro-Oeste e dois no Norte.

PSDB, MDB e PSB tiveram três eleitos cada um. PP, PL, Republicanos e PSD, tiveram dois. Completam a lista o Novo e o Solidariedade, com um cada.

Veja a seguir os governadores eleitos, pelo ranking dos partidos:

PT – 4

Elmano de Freitas (Ceará)

Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte)

Jerônimo Rodrigues (Bahia) – 2º turno

Rafael Fonteles (Piauí)

União Brasil – 4

Marcos Rocha (Rondônia) – 2º turno

Mauro Mendes (Mato Grosso)

Ronaldo Caiado (Goiás)

Wilson Lima (Amazonas) – 2º turno

PSDB – 3

Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) – 2º turno

Raquel Lyra (Pernambuco) – 2º turno

Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) – 2º turno

MDB – 3

Helder Barbalho (Pará)

Paulo Dantas (Alagoas) – 2º turno

Ibaneis Rocha (Distrito Federal)

PSB – 3

Carlos Brandão (Maranhão)

João Azevêdo (Paraíba) – 2º turno

Renato Casagrande (Espírito Santo) – 2º turno

PP – 2

Gladson Cameli (Acre)

Antonio Denarium (Roraima)

PSD – 2

Fábio Mitidieri (Sergipe) – 2º turno

Ratinho Júnior (Paraná)

PL – 2

Jorginho Mello (Santa Catarina) – 2º turno

Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

Republicanos – 2

Tarcísio de Freitas (São Paulo) – 2º turno

Wanderlei Barbosa (Tocantins)

Novo – 1

Romeu Zema (Minas Gerais)

Solidariedade – 1

Clécio Luís (Amapá)