PT planeja lançar candidatura de Anielle Franco a deputada federal em 2026

Depois de filiar-se ao PT em março, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, deverá concorrer a deputada federal em 2026 em um esforço para aumentar a bancada do partido na Câmara.

O presidente do diretório municipal do PT no Rio, Tiago Santana, planeja levá-la em caravanas a partir de dezembro para torná-la mais conhecida pelos eleitores do estado.

Santana também projeta para 2026 candidaturas do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do secretário especial de Assuntos Federativos do governo federal, André Ceciliano, e do atual prefeito de Maricá, Fabiano Horta, à Câmara dos Deputados.