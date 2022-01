PT oficializa pedido para que STF aumente prazo de federação partidária

O PT encaminhou ao STF, nesta quinta-feira, um pedido para que a Corte aumente o prazo para que as legendas definam a formação de federações partidárias — configuração considerada forma menos complexa de fusão e que determina que as siglas atuem de maneira unificada por no mínimo quatro anos.

Pelas regras atuais, aprovadas no ano passado, o prazo para os partidos oficializarem o pedido de federação junto ao TSE vai até 1º de março. As legendas que negociam a costura com o PT — principalmente o PSB –, no entanto, ainda não se acertaram sobre como ficam as configurações nos estados — daí o pedido para mais tempo.

A solicitação feita agora ao Supremo pelo Partido dos Trabalhadores — apresentada dentro de uma ação do PTB que é contra o mecanismo de federações — pede que a data-limite seja ampliada até 5 de agosto — limite para convenções partidárias — ou ao menos até 31 de maio.

A ação é relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que deverá analisar o pedido do PT ou remeter a discussão para o plenário.