PT não pretende largar do pé do ‘consultor’ Sergio Moro

Mesmo tendo anunciado que vai divulgar por conta própria — e ainda nesta semana — os valores que recebeu da Alvarez & Marsal, Sergio Moro não deverá ter descanso tão cedo.

Na próxima quarta-feira, os deputados do PT Paulo Teixeira e Reginaldo Lopes, líder do partido na Câmara, têm reunião marcada no TCU — onde atualmente corre o processo que apura o contrato do ex-juiz com a consultoria americana –, para discutir o assunto.

Segundo Teixeira, estarão presentes no encontro o ministro da Corte Bruno Dantas e o subprocurador Lucas Furtado. “Nosso foco são as informações sobre remuneração. Queremos saber o conjunto da remuneração e para quais serviços prestados”, diz o parlamentar.

Moro foi contratado pela Alvarez & Marsal em novembro de 2020, pouco mais de seis meses após deixar o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro. A empresa é responsável, entre outras atribuições, por gerir os processos de recuperação judicial das empreiteiras Odebrecht, OAS e Galvão Engenharia — alvos da Lava Jato.

A investigação no TCU apura se o ex-juiz teria levado à consultoria americana informações confidenciais da operação da qual esteve à frente, e se de alguma maneira beneficiou sua empregadora.