PT entra com mais uma leva de ações no TSE por ataques a Lula

O PT entrou nesta terça com mais três representações eleitorais no TSE por “propaganda eleitoral extemporânea e por meio vedado”. O partido quer a retirada de outdoors com conteúdos difamatórios contra o ex-presidente Lula, entre outras ações da Justiça.

Uma das representações trata de três outdoors em Divinópolis (MG) que exibem imagens do ex-presidente Lula com os seguintes dizeres: “Nós aqui odiamos este ladrão comunista. Fora maldito”.

A outra representação mira o “Movimento Conservador de Rondonópolis”, que admitiu ter patrocinado a instalação de um outdoor com ataques a Lula na cidade. Na mensagem do outdoor se lê: “Rondonópolis – MT Aqui esse bandido é reconhecido como ‘O Traidor da Pátria’ Fora… Maldito!”.

Já a terceira representação apresentada pelo PT junto ao TSE é sobre o patrocínio de outdoors em Imperatriz no Maranhão.

O partido sustenta que “a mera instalação do artefato já propaga a propaganda negativa ao ex-presidente Lula”. Por causa disso, diz que as placas devem “ser removidas o quanto antes, a fim de se evitar ainda mais o seu alcance”.

O partido também pede a determinação da remoção das publicações nas redes sociais “que promovem e conferem visibilidade aos outdoors tendo em vista que impulsionam a propaganda extemporânea ilícita”. Além disso, as representações propõem multa diária para o descumprimento da decisão.

Para os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin, que assinam as representações, “o teor das mensagens propagandeadas representa uma violação aos direitos de personalidade de Luiz Inácio Lula da Silva, com dizeres ofensivos. Isto é, em nada contribui com o debate eleitoral, restringindo-se apenas ao campo das ofensas e disseminando o discurso de ódio que representa uma verdadeira ameaça à democracia”.

Em outra frente, o Partido dos Trabalhadores também apresentou uma notícia crime com pedido de instalação de inquérito policial para investigar a veiculação de outdoors na cidade de Rondonópolis (MT). O pedido foi encaminhado à Polícia Civil de Mato Grosso com o objetivo de apurar os crimes de injúria e difamação e a existência também dos crimes de ameaça e associação criminosa contra o ex presidente Lula.