PT e PSD definem chapa em Minas Gerais; saiba quem será o vice de Kalil

O ex-presidente Lula (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) divulgaram nesta quinta a definição da aliança que disputará as eleições em Minas Gerais.

Na última semana, Lula já havia anunciado que apoiaria Kalil ao governo do estado — mas sem a configuração do restante da chapa.

Após a reunião desta quinta, ficou decidido que o deputado estadual André Quintão (PT) será o candidato a vice-governador, enquanto o senador Alexandre Silveira (PSD) tentará a reeleição. Silveira, inclusive, quase chegou a ser líder do governo Bolsonaro no Senado e era disputado pelo presidente na tentativa de enfraquecer o PT no estado. A ideia era compor a chapa do atual pré-candidato bolsonarista ao governo de Minas, Carlos Viana (PL).

O acordo entre PT e PSD foi firmado com a articulação do presidente do PT de Minas, Cristiano Silveira, e do líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes — que havia sido cotado para uma vaga no Senado e também para a vice de Kalil, mas acabou abdicando dos postos.

Lopes declarou que poderia contribuir mais na coordenação da campanha Lula-Kalil — que terá a participação conjunta do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PSD).