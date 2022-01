PT e PSB querem pedir ao TSE maior prazo para definir federação

Após reunião entre as direções nacionais do PT e do PSB na manhã desta quinta, as legendas definiram que querem encaminhar ao TSE um pedido para que seja ampliado o prazo para a formação de uma eventual federação entre partidos de esquerda e centro-esquerda.

Por ora, a data fixada pela Corte para que as siglas decidam pela configuração é o dia 1º de março. Além de PT e PSB, entrariam na aliança o PV e o PCdoB.

No encontro, estiveram presentes os caciques Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Siqueira (PSB), o secretário-geral do PT e deputado federal Paulo Teixeira, o governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB) e o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) — grande articulador da possível chapa Lula-Alckmin (este último ainda sem partido).

O principal entrave para que o acordo sobre a federação seja fechado, no entanto, ainda é a definição de candidaturas em estados-chave, principalmente São Paulo e Pernambuco.

No caso de São Paulo, o PT não quer abrir mão de lançar Fernando Haddad e nem o PSB quer abrir mão de França na disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Já no caso de Pernambuco, apesar de ainda indefinida, a questão pode ser um pouco mais simples. O PT já disse que vê o senador Humberto Costa como um bom nome e a própria presidente do partido Gleisi Hoffmann declarou que o virtual candidato do PSB no estado não está inclinado a concorrer.