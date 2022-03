PT diz que será aliado de ‘todos’ que decidirem enfrentar Bolsonaro

A cúpula do PT divulgou um texto nesta quinta em que amplia a possibilidade de alianças do partido nestas eleições. Sem diferenciar partidos, o petismo diz que será “uma aliado” de “todas e todos que decidirem pelo enfrentamento a Bolsonaro como prioridade política”.

A carta, claro, cai por terra ao se constatar que o petismo, com sua amplitude de espírito, estaria disposto a se aliar a Sergio Moro, Ciro Gomes, João Doria e outros nomes que tentam derrubar Bolsonaro do poder. Não é crível, mas segue o discurso petista. Ele é aliado de todos contra Bolsonaro desde que todos digam amém a Lula. Diz o partido:

“Todas e todos que decidirem pelo enfrentamento a Bolsonaro como prioridade política dos próximos meses terão no PT um aliado para aquela que será a eleição mais importante que já enfrentamos. Conclamamos a unidade dos setores democráticos ao redor não apenas de uma candidatura à presidência da República, mas também de um movimento político e social que derrote o neoliberalismo, Bolsonaro e o bolsonarismo, aquele que é o principal vírus em circulação na política brasileira desde 2018, para construir um país soberano, justo, democrático e com sustentabilidade”.

O partido amplia sua possibilidade de alianças para siglas de centro, que estiveram contra o PT no governo de Michel Temer e que flertaram com o bolsonarismo em 2018, ao pregar que “as convergências existentes entre os partidos de esquerda, progressistas e democráticos devem resultar na constituição de uma federação partidária em que nós, o PCdoB e o PV façamos parte”.

“Esta federação apresentará ao Brasil o nome de Lula para liderar a oposição a Bolsonaro, consolidará a coligação com o Partido Socialista Brasileiro, bem como com a federação PSOL-Rede, cuja criação saudamos. Ainda seguiremos dialogando com os outros partidos de oposição ao governo Bolsonaro no sentido da ampliação do campo de apoio à candidatura de Lula”, diz o petismo.