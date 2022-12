‘PT destrói lei que modernizou estatais’, diz PSDB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A manobra adotada por aliados do futuro governo Lula no Congresso, para fragilizar a Lei das Estatais de modo a permitir a nomeação de Aloizio Mercadante no BNDES, foi duramente criticada nesta quarta pelo PSDB. O tucano Tasso Jereissati, como se sabe, foi o relator da matéria aprovada em 2016.

“Mal se inaugura o novo governo e o PT já começa a destruir as leis de iniciativa do PSDB que ajudaram a modernizar a relação de confiança entre a sociedade e as estatais, tão maltratadas nas gestões passadas”, disse o partido, em nota, nas redes.