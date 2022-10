PT aposta em decisão de Lewandowski para tentar retomar cadeira na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a retotalização dos votos que elegeu o empresário e coach Pablo Marçal (Pros), o deputado Paulo Teixeira (PT), que se tornou suplente na última sexta, tenta reconquistar sua cadeira na Câmara dos Deputados. A defesa do parlamentar se sustenta em uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do TSE.

Lewandowski revogou, na noite de domingo, a liminar que havia emitido em agosto. A decisão, de caráter provisório, determinou à época o “reestabelecimento da Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de São Paulo, presidida por José Willame Cavalcante de Souza, até o julgamento definitivo da presente ação”.

A liminar foi suspensa pois o Pros não deu continuidade ao processo. Com isso, Paulo Teixeira espera que a candidatura de Pablo Marçal também seja invalidada, pois os responsáveis pelos registros não têm mais poder para efetuá-lo. A decisão valeria também para os atos praticados no período em que a direção do partido foi garantida pela liminar.

Pablo Marçal chegou a cogitar a candidatura à Presidência, mas o partido resolveu apoiar Lula. Após o impasse, o empresário apareceu em evento ao lado de Jair Bolsonaro e declarou apoio à reeleição. Com a candidatura a deputado federal sub judice, Marçal fez 243.029 votos.