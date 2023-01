PSOL pedirá bloqueio das redes sociais de Bolsonaro ao STF

Líder da bancada do PSOL na Câmara, a deputada Sâmia Bomfim anunciou que pedirá ao STF, nesta quarta-feira, o bloqueio das redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, “diante de mais uma demonstração golpista”.

O motivo foi a publicação, durante a madrugada, de um vídeo com fake news sobre as eleições, com a mentira de que Lula não foi eleito. “Reforçaremos também nosso pedido de prisão preventiva do fascista. SEM ANISTIA!”, afirmou Sâmia.