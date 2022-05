PSOL encaminha apoio a Molon na disputa ao Senado pelo Rio

Pré-candidato do PSB ao Senado pelo Rio, Alessandro Molon ampliou nesta sexta sua base de sustentação ao projeto no Rio com a chegada do PSOL.

O diretório do partido no estado aprovou o apoio a Molon contra outros nomes como Romário e André Ceciliano, do PT, que também tenta disputar a vaga pelo campo progressista.

O partido está reunido nesta sexta para anunciar a decisão, apresentar uma proposta de fortalecimento da frente antibolsonarista no estado e organizar a militância.

Molon já tinha conseguido o apoio da Rede e vai se firmando como o nome mais forte para tentar desbancar Romário, que se alinhou ao bolsonarismo.