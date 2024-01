PSDB terá convenção em São Paulo no dia 25 de fevereiro

O presidente do PSDB de São Paulo, Paulo Serra, prefeito de Santo André, recebeu autorização do chefe nacional do partido, Marconi Perillo, para fazer as convenções partidárias em 25 de fevereiro. Inicialmente, Perillo queria que a votação interna da sigla ocorresse uma semana antes.

Segundo a executiva estadual, o pedido tem o objetivo de aumentar “ampliar a mobilização partidária”. Como mostrou o Radar, os tucanos tinham apenas 22% dos diretórios municipais regularizados, agora, o número chega a quase 40%.