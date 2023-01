PSDB tenta lembrar ao eleitor que ainda pode ser um ator nacional

Fora da última disputa presidencial, quando sacrificou a candidatura de João Doria para apoiar Simone Tebet, o PSDB começou a divulgar nesta segunda dois vídeos elaborados para o horário partidário. O objetivo é mostrar que a sigla ainda é relevante.

Com 13 deputados na Câmara e quatro senadores, o caminho encontrado pelos tucanos foi exibir nos vídeos os governadores Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS) e a governadora Raquel Lyra (PE).

Depois de o narrador afirmar que “o país está dividido” e atormentado pela “fome, inflação e miséria”, Leite aparece invocando os deuses da terceira via: “Não é arrastando para nenhum dos lados que os desafios do Brasil vão desaparecer. É preciso liderança, gestão e compromisso com a democracia”.

Num outro vídeo, Bruno Araújo, presidente nacional da sigla, reforça a ideia: “Temos um país dividido, machucado e que pede mudanças”.

As falas seguintes são marcadas por platitudes e aí vem o slogan do partido: “PSDB, a gente trabalha pelo Brasil”.

Como ocorre em quase tudo no PSDB, os vídeos dividiram opiniões no partido. Integrantes do Congresso não ficaram contentes diante do “esquecimento” da sigla nas produções.