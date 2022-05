PSDB leva Cesar Maia ao horário político de olho na vice ao governo do RJ

Cesar Maia (PSDB) apareceu neste final de semana na propaganda partidária regional do PSDB no Rio de Janeiro. A ação teria sido uma sugestão do PSD de Eduardo Paes e de Gilberto Kassab para reascender a figura do ex-prefeito do Rio na memória do eleitor. Maia é cotado para a vice na chapa que terá Felipe Santa Cruz (PSD) como concorrente ao governo do Estado.

A avaliação é a de que, tendo ocupado a prefeitura da capital fluminense por três vezes, o atual vereador na cidade, pai de Rodrigo Maia, agregaria experiência de gestão à campanha de Santa Cruz. Nos últimos anos, ele adotou uma postura reclusa e não costuma fazer aparições públicas fora da Câmara do Rio. (Assista à propaganda no fim desta nota).

Oficialmente, o ex-prefeito desconversa que esteja em conversas com o PSD. O partido de Paes tem o apoio do Cidadania no Rio e tenta expandir o seu arco de alianças. Maia é a melhor opção de vice no momento, segundo integrantes da legenda disseram ao Radar. Reservadamente, contudo, não descartam ainda por completo a parceria eleitoral com o PDT de Carlos Lupi, Ciro Gomes e o seu pré-candidato no Rio, Rodrigo Neves. As conversas sobre as alianças continuarão até meados de julho, nas vésperas das convenções. Nenhum martelo será batido antes disso. “Até 20 de julho vamos namorar muito com o PDT”, diz um cacique do PSD.

Enquanto isso, o partido toca a pré-candidatura de Santa Cruz, que precisa ser mais conhecido da população. Paes orientou recentemente que os pré-candidatos a deputado da legenda comecem a falar no nome do concorrente nas suas viagens de campanha pelo Estado. Santa Cruz foi orientado a sentar para conversar com os cerca de 200 candidatos a deputados do partido. O ex-presidente da OAB tem agenda cheia até o dia 12 junho.