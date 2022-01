PSDB avança negociação sobre federação com Cidadania

O PSDB aprovou por unanimidade o avanço das discussões com o Cidadania para a formação de uma federação partidária entre as siglas. A Executiva Nacional tucana bateu o martelo nesta quinta-feira.

As conversas já estavam sendo tocadas pelas lideranças estaduais e, agora, continuarão sendo conduzidas pelo presidente Bruno Araújo, o secretário-geral Beto Pereira e os líderes na Câmara, Adolfo Viana, e no Senado, Izalci Lucas — a ideia é mapear e aparar eventuais arestas regionais, afirma a legenda.

“Temos um levantamento preliminar que indica que a federação é bem-vinda. Precisamos avançar no regramento para essa convivência. O Cidadania tem sido parceiro importante do PSDB e há convergência política tanto nas eleições quanto no Legislativo”, diz Bruno Araújo.

Líderes tucanos defenderam que a decisão final sobre a federação com o Cidadania seja tomada o quanto antes, para que também se definam mais rapidamente as chapas que vão disputar as eleições estaduais e nacionais.

Movimento semelhante tem sido conduzido pelo PT e PSB na formação de federação com o PV e o PCdoB. Os partidos, no entanto, têm patinado para equilibrar acordos sobre candidaturas nos estados e chegaram a pedir ao TSE a ampliação do prazo para definição sobre aliança — a data-máxima fixada é no início de março.

A possibilidade de federação partidária foi regulamentada pela Corte Eleitoral em dezembro e permite que as legendas possam se unir em um processo mais simples do que na fusão — que implica a criação de uma nova sigla, como foi o caso da União Brasil, resultado da associação entre DEM e PSL.