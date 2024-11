PSD e União Brasil se reúnem em SP após Motta receber apoio do PT ao PL

Antonio Brito e Gilberto Kassab, do PSD, e Elmar Nascimento e Antonio de Rueda, do União Brasil, vão se reunir em São Paulo neste sábado para discutir os próximos passos da aliança na disputa pela presidência da Câmara depois de Hugo Motta (Republicanos-PB), nome de Arthur Lira (PP-AL), receber declarações de apoio de partidos que vão do PT ao PL.

O quarteto vai fazer uma avaliação do cenário, que passa pelos acordos com a federação PSDB/Cidadania, o PDT, o PSB, o Avante e o Solidariedade. Da conversa, podem sair decisões como unificar as candidaturas de Elmar e Brito, em que um desistiria para apoiar o outro, ou até na retirada de ambos da disputa para costurar um acerto com Motta.

Na quinta-feira, o líder do União Brasil disse a jornalistas que mantinha sua candidatura, mas admitiu que a bancada abrirá diálogo com o deputado do Republicanos. A reunião em São Paulo com o PSD deve definir em quais termos Elmar conversará com Hugo Motta.