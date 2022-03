PSC leva ‘Brasil conservador’ para a propaganda partidária na TV

O PSC não usará o espaço da propaganda partidária da TV aberta para pedir votos a um candidato específico nesta terça-feira. Ao invés disso, o partido que é ligado à Assembleia de Deus e que apoiou Jair Bolsonaro em 2018 irá divulgar mensagens em defesa dos valores conservadores nos costumes e liberais na economia.

A legenda levará ao ar nesta terça dois vídeos em defesa de temas como a meritocracia, a redução da burocracia para empreender e a valorização da família e da vida. As propagandas partidárias na TV aberta estavam extintas desde 2017, mas voltaram para essas eleições depois da aprovação pelo Congresso no final do ano passado.

As peças começaram a ser veiculadas no início deste mês. Alguns partidos optaram por colocarem seus pré-candidatos na propaganda, caso, por exemplo, do MDB, que aproveitou o espaço para mostrar sua concorrente à presidência da República neste ano, a senadora Simone Tebet. Nesta terça, além do PSC, o Avante, o PSOL e o PCdoB também levarão à TV aberta suas propagandas partidárias.