PSB vai formalizar indicação de Alckmin como vice de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lideranças do PSB confirmaram ao Radar o que Carlos Siqueira disse em entrevista mais cedo ao site O Antagonista.

A aliança eleitoral entre Lula e Geraldo Alckmin deve começar a ganhar forma na sexta-feira, com a indicação formal do ex-tucano como vice do petista.

“Está confirmado. Será a indicação formal e oficial do Alckmin como vice, para a apreciação do Lula e do partido dele. Mas [a composição da chapa] é uma coisa praticamente segura”, disse Siqueira ao site.

Mais cedo, numa entrevista, Lula já havia falado do encontro de sexta. “Eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT”, disse o petista à rádio Lagoa Dourada, do Paraná.

1/4 Geraldo Alckmin e Lula durante debate na TV Globo, em 2006 - (Silvia Izquierdo/AP Photo/Image Plus) 2/4 Lula e Alckmin se cumprimentando durante o jantar do Grupo Prerrogativas - (Antonio Carlos de Almeida Castro/Twitter) 3/4 Lu Alckmin, Geraldo Alckmin, Lula e Janja durante encontro em dezembro de 2021 - (Ricardo Stuckert/PT) 4/4 Geraldo Alckmin durante filiação ao PSB - (Sergio Dutti/VEJA)