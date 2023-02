PSB vai acionar Gilson Fahur no Conselho de Ética por ameaça a Flávio Dino

A bancada do PSB na Câmara decidiu acionar o deputado Gilson Cardoso Fahur (PSD-PR) no Conselho de Ética da Casa. O parlamentar ameaçou o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante um evento nesta quinta, ao protestar contra as medidas que inibem a política armamentista do governo passado. “Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu m…”, disse Fahur.

“A Câmara é a casa do povo e deve ser um lugar de respeito e democracia. Ninguém, sobretudo um deputado, tem o direito ameaçar a vida de outra pessoa. Estamos falando do ministro da Justiça do país, que vem trabalhando de forma aguerrida pra levar mais segurança para o cidadão. Vamos representar contra o parlamentar para que isso sirva de exemplo. Se quisermos um Brasil sem impunidade, o exemplo deve começar pelos representantes do povo”, diz o líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE).