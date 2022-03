PSB-SP critica Tabata por fala sobre PT: ‘não tem prerrogativa pra falar’

O diretório municipal do PSB de São Paulo repudiou as falas da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) contra a federação de seu partido com o PT. Com divergências sobre palanques estaduais, as negociações não vingaram e as direções nacionais das legendas anunciaram na quarta que não levarão a união adiante — embora não descartem apoios mútuos por meio de coligações.

Em jantar com empresários nesta semana, a parlamentar defendeu que o movimento tornaria a sigla uma “sublegenda”, além de declarar que a ala paulista da sigla teria posição “unânime” contra a proposta — o que irritou a direção municipal.

Nem mesmo caciques como o ex-governador Márcio França e o próprio presidente da Executiva nacional Carlos Siqueira se manifestaram publicamente contra a formação de uma federação — pelo contrário, mantiveram a posição de negociação e diálogo com o PT até a decisão final sobre o desembarque da aliança.

“[Falar que há] posição unânime contra a federação não expressa a realidade dos fatos, pois a deputada, que não tem prerrogativas estatutárias para falar em nome dos filiados ao PSB em São Paulo, erra ao atribuir algo ao partido que sequer conhece”, diz trecho do comunicado divulgado.

Os correligionários criticaram, ainda, a defesa de Tabata de uma “esquerda moderna” e da necessidade de se “estressar o programa de governo de Lula — afirmaram que “falta conteúdo e conhecimento histórico” à congressista. No jantar, a deputada teria rechaçado que o campo progressista brasileiro se espelhe em exemplos como a Venezuela, e defendeu que, por outro lado, mirem em exemplos como Espanha, Portugal e o partido democrata americano.

“A julgar pela história pregressa da parlamentar, o que ela pretende ao ‘estressar’ é manter a política econômica liberal do Guedes, que gera fome, desemprego e morte (…) A ‘modernidade’ que a excelentíssima deputada propõe cabe num museu. Ademais, uma união programática se dá através de um debate, franco, fraterno e sério, onde é discutida e aprovada coletivamente, sendo uma construção e não uma imposição”, concluíram os signatários.