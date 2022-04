PSB se distancia de Lula e sua visão da classe média ‘ostentação’

No tríplex do Guarujá, reformado pela OAS para Lula, o ex-presidente teria elevador privativo (não queria subir as escadas) e uma luxuosa cozinha de marca, a mesma que decorou a cozinha do sítio de Atibaia, que Lula usava como refúgio. Lula anda com muitos assessores, carros importados, relógios caros, mas inventou de atacar a classe média trabalhadora do país que, em sua visão, “ostenta” demais, quer coisas demais, e tem um “padrão de vida acima do necessário”.

“Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de que não tem na Europa, que não tem muitos lugares. As pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário”, diz o petista.

Na carta em que anuncia a indicação de Geraldo Alckmin como vice do petista, o PSB parece tentar conter o desgaste criado pela fala do petista. Lula pode até ser contra as conquistas da classe média. Seu vice, Geraldo Alckmin, no entanto, não será. Se o ex-tucano adotar o discurso de seu partido, o trabalhador brasileiro de classe média, pagador de uma esmagadora carga de impostos, poderá, sim, prosperar. Nas palavras de Carlos Siqueira, chefe nacional dos socialistas, “todo brasileiro tem o direito a uma expectativa bem fundada de se ver progredindo, de alcançar conquistas relevantes no intervalo de uma vida digna e próspera”.

“Nós socialistas do PSB sempre entendemos que a democracia não pode ser uma fórmula vazia, tampouco pode se ater apenas às formalidades democráticas, ainda que elas sejam absolutamente imprescindíveis. É preciso assegurar à população o acesso à cultura, à prosperidade, à inclusão, a melhorias de qualidade de vida, além de saúde, educação, previdência e assistência social. Afinal de contas, todo brasileiro tem direito a uma expectativa bem fundada de se ver progredindo, de alcançar conquistas relevantes, no intervalo de uma vida digna e próspera”, diz Siqueira.

Lula, que sempre viveu na aba de amigos ricos e cheios de interesses nos governos petistas, não quer alimentar a “expectativa bem fundada” de o brasileiro “se ver progredindo”. Caberá a Alckmin reverter esse discurso do petista.