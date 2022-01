PSB não tem nome para disputar o governo de Pernambuco, diz Gleisi

Com o meio de campo ainda embaralhado no âmbito das tratativas para viabilizar um acordo multipartidário, a presidente do PT Gleisi Hoffmann afirmou que o PSB não tem candidato para disputar o governo de Pernambuco — um dos estados considerados ‘entrave’ nas negociatas.

A criação de uma federação entre partidos de esquerda — envolvendo, ainda, PSOL, PCdoB e PV — esbarra nos nomes que PT e PSB querem lançar — e não abrem mão — aos Executivos estaduais, como é o caso de São Paulo, além das próprias alianças que cada legenda deve costurar nos estados.

“Não tem nada definido, Humberto Costa é um bom nome. O PSB lá [em Pernambuco] teria prevalência, e um nome normal seria o do Geraldo Júlio, que foi prefeito. Ele não quer sair, o PSB não tem nome, por isso colocamos o nome do Humberto, que sempre teve ótimo relacionamento com o PSB. Mas não vamos fazer cavalo de batalha, queremos entender esse quadro, essa situação de Pernambuco”, afirmou Gleisi a jornalistas durante um evento com ex-ministros da Saúde em São Paulo na última terça.

Gleisi e Carlos Siqueira, presidente do PSB, se reúnem nesta quinta-feira para aparar as arestas sobre as conversas a respeito da federação — Gleisi, que defende que a configuração dará mais “nitidez” ao campo político, se diz “otimista”.