PSB avisa ao PT que candidatura de Molon no Rio é irreversível

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Num particular com Gleisi Hoffmann, depois da filiação de Geraldo Alckmin nesta semana, Carlos Siqueira deu um recado à presidente petista: Alessandro Molon será, sim, candidato ao Senado, no Rio.

O PT pode até tentar sustentar a candidatura de André Ceciliano, mas os socialistas, que já serviram de barriga de aluguel para Marcelo Freixo, não desistirão do deputado, que está bem posicionado nas pesquisas.