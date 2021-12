PSB aprova pré-candidatura de Freixo ao governo do Rio

O PSB no Rio decidiu há pouco apoiar a pré-candidatura de Marcelo Freixo para governador do Rio no ano que vem e a de Alessandro Molon a uma vaga ao Senado pelo estado.

A decisão foi tomada no 18º Congresso Estadual do Partido que tirou, entre outras resoluções, a orientação de buscar alianças com partidos que não estejam necessariamente em seu espectro político, mas que sejam legendas que defendam a democracia e rejeitem o bolsonarismo.

“Desejamos dialogar com os partidos de nosso campo e com outros partidos a respeito da possibilidade de os termos compondo a chapa que disputará tais vagas. Não temos a pretensão de impor qualquer caminho ou solução, queremos apenas convidar à reflexão sobre a melhor tática para derrotar o bolsonarismo onde ele nasceu: no estado do Rio de Janeiro”, diz o PSB.

Como se sabe, Freixo articula para ser o candidato do ex-presidente Lula no Rio.