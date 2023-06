Próximo a Lira, assessor investigado pela PF é demitido da Câmara

Alvo da operação da Polícia Federal deflagrada na semana passada para investigar corrupção em verbas do FNDE, Luciano Cavalcante, auxiliar próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi exonerado nesta segunda do cargo que ocupava na liderança do PP na Casa.

A demissão foi divulgada no boletim administrativo da Câmara, após a relação de uma série de evidências de envolvimento de Cavalcante com o grupo investigado por fraudes milionárias em repasses do fundo federal.

