Próxima presidente do TSE prevê tempos mais tranquilos em sua gestão

Próxima presidente do TSE, a ministra Cármen Lúcia tem dito aos colegas que a Corte Eleitoral viverá tempos mais tranquilos com ela no comando dos trabalhos.

Não que Cármen vá ser menos rigorosa do que o atual chefe da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, mas a ministra, segundo seus colegas, quer adotar uma gestão mais discreta, sem embates públicos.

A passagem de Moraes pelo comando do tribunal termina no dia 3 de junho, quase dois anos após sua posse.