Provas que levaram Silvinei à prisão devem complicar Torres na CPMI

A operação deflagrada pela PF nesta quarta para prender o ex-chefe da PRF Silvinei Vasques é amparada em provas que, nas palavras de investigadores do caso, “desmontam” a versão apresentada por Anderson Torres na CPMI do 8 de janeiro.

O ex-ministro foi questionado sobre as operações realizadas na região Nordeste no segundo turno das eleições de 2022. “Fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto, especialmente no Nordeste. Gostaria de esclarecer que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era a de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao do primeiro turno e foi executado sem alterações”, disse Torres na CPMI.

O ex-ministro de Bolsonaro também lembrou fala de Alexandre de Moraes, no dia da eleição, dando conta de que ninguém havia deixado de votar e tentou se distanciar da responsabilidade pelo planejamento operacional daquele dia.

“Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi no dia 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral, logo após encerrada a votação”, disse Torres.

Ele também falou da viagem para a Bahia em sua fala. “No dia 25 de outubro fomos a Salvador, a convite do Diretor Geral da PF, para inspecionar obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e sobre as eleições. Tratei também dos vídeos divulgados na internet nos quais um grupo criminoso dizia ter controle sobre eleitores. O superintendente disse ter conhecimento dos vídeos, e esclareceu ainda que a notícia não havia sido confirmada na checagem. No período da tarde visitamos as obras da superintendência, percorremos todos os andares, foram tiradas fotos e há registros da visita”, disse.

“A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça, produziu uma planilha, onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro obtiveram mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e tentar identificar possíveis crimes eleitorais nestes redutos. Este documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde sei, também não foi difundido nos canais de inteligência”, seguiu Torres.