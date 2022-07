Proposta do PT para o BNDES já existe há dois anos no banco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha de Lula ao Planalto surpreendeu área econômica do governo de Jair Bolsonaro nesta semana ao propor algo que, segundo a turma, já é feito no atual governo. Ao insistir que não quer voltar ao passado dos “campeões nacionais” no BNDES, o PT está prometendo um fundo que já foi lançado por Paulo Guedes.

A sugestão foi apresentada pelo deputado Alexandre Padilha (PT-SP). Segundo o parlamentar, a ideia da equipe econômica do ex-presidente Lula seria focar nos pequenos empresários e criar “um fundo que funcionaria como fiador para que empresas brasileiras possam captar dinheiro com instituições financeiras”. Ou seja, um fundo de garantias.

A ideia foi lançado há dois anos, se chama FGI-PEAC e foi responsável, segundo o governo, por movimentar 92 bilhões de reais em empréstimos a micro, pequenas e médias empresas desde 2020.

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito se inseriu no pacote de medidas emergenciais promovidas pelo BNDES em conjunto com o Ministério da Economia para combater os impactos econômicos causados pela pandemia. Segundo o próprio site do banco, o programa apoia pequenas e médias empresas na obtenção de financiamentos ou empréstimos, através da oferta de garantia de 80% à instituição financeira.

O BNDES também firmou parceria com o Sebrae, no último dia 12, para outro fundo garantidor: o BNDES FGI Sebrae, voltado exclusivamente para operações de crédito com microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A expectativa é que o fundo chegue a um patrimônio de 1 bilhão de reais, resultando em até 15 bilhões de reais em crédito para os pequenos negócios.