Proposta de Bolsonaro sobre STF é ‘violência à Constituição’, diz Velloso

Atualizado em 11 out 2022, 13h08 - Publicado em 11 out 2022, 13h05

Ex-presidente do STF, Carlos Velloso deu uma entrevista ao Correio Braziliense nesta terça-feira. Nela, avaliou a proposta de Jair Bolsonaro de ampliar o número de ministros do Supremo, desfigurando o atual formado do tribunal.

Velloso foi questionado se alterar a composição do STF seria uma afronta à democracia. “Do modo como está sendo anunciado, sim. É dizer, é uma afronta à democracia. É uma afronta, ademais, à cláusula pétrea da separação dos Poderes e, portanto, uma violência à Constituição”, disse Velloso.