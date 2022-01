Propaganda e passagem aérea: os maiores gastos dos deputados em 2021

Os deputados federais encerraram o ano de 2021 com ao menos 161,1 milhões de reais gastos da cota parlamentar da Câmara — verba destinada a custear despesas do mandato. O valor final ainda deverá crescer, uma vez que os gabinetes têm até três meses para enviar comprovantes de reembolsos.

Levantamento do portal da Casa mostra que as maiores despesas foram relativas a divulgação da atividade parlamentar, com 54,9 milhões (31%), passagens aéreas, com 28,1 milhões (15,89%) e aluguel de veículos, com 25,2 milhões (14,24%).

Segundo a Câmara, 2021 foi o ano mais econômico da última legislatura no que diz respeito ao uso da cota parlamentar: em 2020, foram gastos 172,4 milhões de reais com a verba específica e, em 2019, 195,7 milhões.