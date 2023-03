Projetos de lei sobre atentados de 8 de janeiro estão parados na Câmara

Oito projetos de lei de autoria de deputados para a criação de um dia nacional em memória dos atentados de 8 de janeiro e em defesa da democracia estão parados há cerca de um mês na mesa diretora da Câmara.

As invasões às sedes dos Poderes em Brasília completaram dois meses nesta quarta-feira. No início de fevereiro, oito projetos foram propostos com o intuito de manter viva a memória do dia de terror vivido na capital federal.

O primeiro projeto do tipo é de autoria dos deputados Rogério Correia (PT-MG) e Alencar Santana (PT-SP), que institui o Dia Nacional em Defesa da Democracia.

Outros sete projetos com teores semelhantes foram apresentados pelos deputados Maria Arraes (Solidariedade-PE), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Fernando Mineiro (PT-RN), José Guimarães (PT-CE), Zé Neto (PT-BA), Eduardo Bismarck (PDT-CE) e Juliana Cardoso (PT-SP).

Todos os oito estão ainda na mesa diretora aguardando encaminhamento para comissões.