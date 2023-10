Projetos contra o STF serão derrubados pela própria Corte, avalia ministro

Atualizado em 6 out 2023, 08h34 - Publicado em 6 out 2023, 11h01

Apesar do barulho, a ofensiva do Senado para restringir a atuação do Supremo está longe de preocupar os ministros do STF.

Há garantia, na Corte, de que Arthur Lira vai engavetar, na Câmara, as iniciativas dos senadores.

“Há mais luz do que energia nessa coisa do Senado. Vamos agir na hora certa. Hoje somos mais fortes do que ontem”, diz um ministro do STF ao Radar.

Os projetos contra o STF — há de tudo no Congresso, até medida que dá ao Legislativo poder de anular decisões da Corte — serão abatidos pelo Supremo.

“Essas estrovengas inconstitucionais serão anuladas na Corte”, diz esse mesmo ministro do STF.

