Projeto limita repasse de estatais a ditaduras amigas do governo Lula

Um projeto de lei protocolado na Câmara pelo deputado Roberto Duarte (Republicanos-AC) pretende proibir estatais brasileiras de financiarem projetos em países que não respeitem os direitos humanos.

A proposta modifica a Lei de Responsabilidade das Estatais e pretende ser uma barreira aos planos da gestão de Lula de voltar a financiar obras no exterior com recursos do BNDES.

A ideia é que as empresas estatais brasileiras só façam negócios com países que cumpram as cláusulas de direitos humanos da ONU ou que sejam signatários do chamado Pacto de São José da Costa Rica, como ficou conhecida a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que no Brasil tem força de lei desde 1992.

“A população brasileira, que tem se modernizado na proteção às minorias e à democracia, não aceita mais que nossos recursos financiem governos anacrônicos e antidemocráticos, ou que desrespeitem os direitos humanos”, afirma o deputado.

A proposta passará ainda pela análise das comissões permanentes da Câmara.