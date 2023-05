Projeto que regulamenta mercado de carbono ganha tração no Senado

A Comissão de Meio Ambiente do Senado quer acelerar a análise do projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Ponto fundamental para cacifar o país em debates internacionais como o acordo comercial Mercosul-União Europeia ou nas negociações com parceiros do porte da China, o assunto está na agenda de competitividade do país.

Uma audiência pública está marcada para a próxima quarta, com a previsão da presença do secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Rollemberg; e da secretária Nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Carina Mendonça Pimenta, além de representantes da sociedade civil.

O requerimento foi apresentado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Infraestrutura e integrante da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. A ideia é que o debate sirva de insumo para as Comissões de Infraestrutura, Assuntos Econômicos e Agricultura e Reforma Agrária.

O PL 412 está na Agenda Legislativa da Frente do Brasil Competitivo. Além disso, o secretário do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Rollemberg, foi um dos debatedores painel O Brasil e a Economia Verde, que aconteceu no Fórum de Competitividade, organizado pela Frente e pelo Movimento Brasil Competitivo. O Fórum aconteceu em Brasília, no dia 17 de maio.