Projeto de saneamento em Porto Alegre faz água no BNDES

Dois anos após assinar contrato com o BNDES para estruturar uma concessão de serviços de água e esgoto, a Prefeitura de Porto Alegre ainda não bateu o martelo (literalmente) para avançar com o leilão do principal ativo de sua gestão. Motivo: o prefeito Sebastião Melo (MDB) resolveu não validar a conclusão de um projeto do banco iniciado na gestão anterior, do PSDB, e refazer os estudos do zero. Com a decisão o banco, que estrutura dezenas de projetos pelo país, tirou a prefeitura de sua lista de prioridades.

Com a expectativa de 2,1 bilhões de reais em investimentos e o fim do problema crônico de 40% de desperdício na distribuição de água, o certame levantou expectativas após o sucesso dos leilões da Cedae, no Rio, e de blocos de cidades no Amapá e Alagoas. Seria, em termos de volume mobilizado, a próxima grande cidade a firmar em contrato o compromisso de universalização do serviço no país até 2033 por meio de investimento privado.

Porto Alegre hoje conta com boa oferta de água (97,75%), mas está muito aquém na coleta de esgoto (64%) e em esgoto tratado (52%). Para efeito de comparação, Goiânia, uma cidade com população similar mas com renda per capita inferior, possui 93% em coleta e 91% em tratamento.

Enquanto Melo adia a decisão, Alagoas caminha para o 4º leilão em blocos de cidades, capitaneado por Arapiraca. Crato e a Região Metropolitana do Cariri, no semiárido cearense, também preparam suas PPPs. Similaridades entre elas, além da região Nordeste, somente a heterogeneidade das composições político-partidárias. Os prefeitos e governadores de partidos de oposição tocam projetos de antecessores junto a uma instituição vinculada ao Governo Federal sem prejuízo à população.