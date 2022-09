Programação cultural do 7 de setembro terá cerca de 250 artistas em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo e a prefeitura de São Paulo vão promover um espetáculo aberto ao público no dia 7 de setembro sobre os 200 anos da independência do Brasil, em um palco montado em frente ao novo Museu do Ipiranga.

O show exclusivo para a data histórica terá a participação de cerca de 250 artistas, entre eles os cantores Criolo, Margareth Menezes, Larissa Luz, Daniel, Fafá de Belém, Johnny Hooker e Mateus Carrilho.

“Serão duas horas de um espetáculo de música, dança, luzes e emoção garantida”, afirma Danielle Nigromente, diretora-geral da Amigos da Arte, gestora da ação, que tem produção de Abel Gomes.