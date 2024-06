Programa já atraiu 3,4 mil pequenas indústrias para consultorias gratuitas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais de 3.400 indústrias de micro e pequeno portes de todo o país já estão cadastradas para receber, gratuitamente, consultorias em eficiência energética e manufatura enxuta no âmbito do programa Brasil Mais Produtivo, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A quantidade representa 69% da meta de 5.000 até o fim do ano. A expectativa da pasta que 30.000 empresas sejam atendidas até 2027.

Para participar, os empresários devem se cadastrar na Plataforma de Produtividade e escolher as consultorias na modalidade “Otimização de processos industriais”.

O programa de apoio à produtividade e à transformação digital dos negócios no país é executado pelo Senai e o Sebrae, com a parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e do BNDES.

O portal oferece serviços desde cursos e ferramentas de gestão e produtividade até consultorias. As instituições executoras do Brasil Mais Produtivo que vão contar com mais de 1.000 consultores para atender a demanda em todo o território nacional.