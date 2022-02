Programa do MJ de combate ao crime com satélites alcança 200 instituições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lançado em 2020 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Programa Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro) — que disponibiliza imagens de satélites de alta resolução de todo território nacional diariamente — acaba de atingir a marca de 200 instituições federais e estaduais com acesso gratuito ao sistema.

Segundo a pasta, ao longo dos 16 meses de atividade, a ferramenta já auxiliou mais de 70 operações no país, com detecções de mudanças e alertas de indícios de diferentes tipos de ilícitos. A ideia do programa é auxiliar na identificação de fraudes em obras de engenharia, crimes de tráfico de entorpecentes e crimes ambientais, como fraudes em manejo florestal, corte seletivo de madeira, queimadas, desmatamento, mineração irregular, dentre outros.

Ainda de acordo com o ministério, o uso da ferramenta já causou prejuízo de mais de 987 milhões de reais em organizações criminosas, com a aplicação de multas, apreensões e bloqueio de bens. Atualmente, há mais de 12 mil usuários cadastrados no sistema, que tem auxiliado forças de segurança nos Estados e a Polícia Federal.

Quem aderiu ao programa, pode ter acesso também ao acervo diário do sistema desde 2017, o que permite comparar mudanças ocorridas ao longo do período.

“A grande adesão ao Programa Brasil M.A.I.S demonstra a importância estratégica do uso de dados de alta tecnologia para a geração de informações atualizadas, disponibilizadas e incorporadas às ações de segurança para o combate ao crime organizado, com destaque para os crimes ambientais”, comenta o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.