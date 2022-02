Programa de fomento a negócios culturais de SP vai ao SXSW, no Texas

O CreativeSP — Programa de Internacionalização da Economia Criativa de SP — recebeu mais de 150 inscrições de empresas e instituições culturais interessadas em participar da primeira das dez missões previstas.

Nessa primeira fase, foram selecionados dez projetos para a viagem ao ‘SP Day’ do SXSW 2022 — megaevento de tecnologia, entretenimento e inovação que acontece durante o mês de março em Austin, no Texas (EUA). No dia 15, acontece

O programa vai destinar, ao todo, 5,5 milhões de reais para as dez missões que serão enviadas a onze eventos setoriais ao longo de 2022, com dez empresas e instituições em cada uma. A iniciativa tem como objetivo estimular a participação de empresas e instituições culturais em eventos estratégicos no exterior e é organizada pela InvestSP e secretarias de Cultura e Relações Internacionais do governo de São Paulo.

“Estamos abrindo a participação tanto para empresas, pessoas jurídicas com fins lucrativos, quanto para instituições sem fins lucrativos, mas que também têm atuação internacional, atraem eventos e projetos e contribuem para o desenvolvimento da economia criativa do Estado”, diz Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa.

O foco das viagens será garantir oportunidade para a expansão da atuação das empresas para o mercado externo, com possibilidade de importar e exportar produtos e serviços, e catalisar investimentos para os segmentos culturais e criativos de São Paulo.