Professores são contra liberação do uso de máscaras em escolas do Rio

O SEPE, o sindicato dos profissionais de educação do Rio, é contrário a liberação do uso de máscaras contra a Covid-19 nas escolas públicas da capital e do restante do estado.

Na semana passada, o governo do Rio editou um decreto que deixa a cargo dos municípios a decisão pela flexibilização do uso da máscara. Nesta segunda, o comitê científico da capital orientou pelo fim da obrigatoriedade em locais fechados. A prefeitura editará na terça o decreto que efetivará a mudança. A exigência de apresentação de comprovante de vacinação continuará valendo.

O Radar perguntou à gestão de Eduardo Paes se o fim da obrigatoriedade também valerá para as escolas, mas não obteve resposta ainda. O sindicato dos professores afirma que, apesar da queda nos indicadores da pandemia, as escolas públicas do Rio ainda têm turmas lotadas e salas sem ventilação adequada. “Imagina se todos estiverem sem máscara”, questiona um dirigente.