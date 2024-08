Professor de Harvard grava para série sobre Tabata Amaral em visita a SP

Coautor do best seller “Como as Democracias Morrem”, Steven Levitsky esteve em São Paulo na semana passada, a convite de sua editora. O cientista político ministrou palestras na USP e no SESC 24 de Maio, participou de um seminário em comemoração aos 20 anos da Fundação FHC e gravou um depoimento para a websérie da candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral.

“Sempre dou aos meus alunos a oportunidade de fazer perguntas durante as aulas, mas as questões da Tabata, uma jovem de 18 anos recém-chegada do Brasil, eram sempre difíceis, brilhantes e até assustadoras. Eu ficava nervoso, era desafiador para mim”, lembra o Levitsky sobre a então aluna Tabata Amaral em seu primeiro ano na Universidade Harvard.

O depoimento faz parte do quinto episódio da websérie “Tabata”, em que a candidata fala sobre sua formação na instituição nos Estados Unidos à qual chegou com o objetivo de estudar astrofísica.

Foi depois de se matricular em um curso de Levitsky sobre desigualdade na América Latina que Tabata decidiu migrar para a área de ciência política, ao entender que mudar a realidade social através de políticas públicas e trabalhar contra a desigualdade seriam seus compromissos de vida.

Levitsky escreveu na contracapa de “Nosso Lugar”, livro lançado por Tabata em 2020, que ela foi a mais talentosa de todos os alunos que passaram por suas aulas em mais de 20 anos de magistério.

A websérie está dividida em dez episódios que mergulham na trajetória pessoal, política e profissional de Tabata Amaral. Um novo episódio é lançado a cada semana em todas as redes sociais da candidata, no Youtube e no TikTok.