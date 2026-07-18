Professor de federal vai estudar o ‘cristofascismo bolsonarista’ em Lisboa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Daniel Gullino, Gabriel Sabóia, João Nogueira e Marcelo Ribeiro. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

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A Universidade Federal do Espírito Santo liberou recentemente um professor a passar três meses em Lisboa, com salário e benefícios pagos como se estivesse dando aulas no Brasil, para estudar o “pessimismo cristão e niilismo nos primeiros romances de Machado de Assis à luz do cristofascismo bolsonarista”.

Os conceitos, como se vê, são realmente desafiadores e dolorosos. Tanto melhor se forem explorados no confortável universo acadêmico além-mar.

O termo cristofascismo bolsonarista explora, segundo pesquisadores, a fusão da fé e do cristianismo com o discurso, as propostas radicais e os interesses nada divinos do movimento político liderado por Jair Bolsonaro e seu clã.

Já Machado usava seu conhecimento sobre o texto bíblico e seus dogmas para atestar, com certa ironia, que o ser humano, diante das escrituras, era irremediavelmente corrupto e falho. De tal modo que aos ditos cristão do texto bíblico — em fusão com a realidade humana — não restaria caminho possível à salvação.

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O cristofascismo bolsonarista é um termo novo na área de estudos sociológicos da academia e se mistura a outros surgidos nesses tempos polarização nacional, como a cleptocracia petista — o Estado de corrupção estatal generalizada visto nos governos do PT –, apontada por alguns estudiosos como a causa do surgimento do bolsonarismo.