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Professor de federal vai estudar o ‘cristofascismo bolsonarista’ em Lisboa

Acadêmico foi autorizado a passar três meses em Lisboa, com salário pago, para explorar o tema num trabalho de pesquisa

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 18h01
Jair Bolsonaro
Silhueta de Jair Bolsonaro durante evento do PL - 20/02/2025 (EVARISTO SA/AFP)
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Professor de federal vai estudar o ‘cristofascismo bolsonarista’ em Lisboa Priorizar nos meus resultados Google

A Universidade Federal do Espírito Santo liberou recentemente um professor a passar três meses em Lisboa, com salário e benefícios pagos como se estivesse dando aulas no Brasil, para estudar o “pessimismo cristão e niilismo nos primeiros romances de Machado de Assis à luz do cristofascismo bolsonarista”.

Os conceitos, como se vê, são realmente desafiadores e dolorosos. Tanto melhor se forem explorados no confortável universo acadêmico além-mar.

O termo cristofascismo bolsonarista explora, segundo pesquisadores, a fusão da fé e do cristianismo com o discurso, as propostas radicais e os interesses nada divinos do movimento político liderado por Jair Bolsonaro e seu clã.

Já Machado usava seu conhecimento sobre o texto bíblico e seus dogmas para atestar, com certa ironia, que o ser humano, diante das escrituras, era irremediavelmente corrupto e falho. De tal modo que aos ditos cristão do texto bíblico — em fusão com a realidade humana — não restaria caminho possível à salvação.

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O cristofascismo bolsonarista é um termo novo na área de estudos sociológicos da academia e se mistura a outros surgidos nesses tempos polarização nacional, como a cleptocracia petista — o Estado de corrupção estatal generalizada visto nos governos do PT –, apontada por alguns estudiosos como a causa do surgimento do bolsonarismo.

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